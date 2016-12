Parmalat: Opa totalitaria di Sofil a 2,8 euro/azione

Sofil (Lactalis) ha annunciato un’Opa totalitaria sul 12,6% del capitale non ancora posseduto di Parmalat a 2,8 euro per azione, con un premio dell’8,5% sul prezzo di Borsa dello scorso 23 dicembre. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l’Offerta ha come obiettivo la revoca del titolo dal listino di Piazza Affari per ‘continuare a sostenere la crescita dell’

emittente’, ossia della stessa Parmalat. Piazza Affari è stabile (Ftse Mib +0,04%) con Mps ancora sospesa fino a nuovo avviso di Borsa e Parmalat (+9,88% a 2,82 euro) sugli scudi sopra i 2,8 euro per azine offerti da Lactalis, che ha annunciato un’Opa totalitaria per ritirare il titolo dal listino. Mediaset accelera dopo stop rialzo (+8%).

