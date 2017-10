Parmalat: nuovo magazzino automatizzato a Collecchio

Parmalat investe in Italia, con un focus particolare sul polo produttivo di Collecchio: con il nuovo magazzino automatizzato, il sito diventa un importante hub. Lo spiega il direttore generale di Parmalat Italia, Giovanni Pomella. “Al centro della nostra strategia – dice in un colloquio con la Gazzetta di Parma – poniamo sempre il latte in tutte le sue forme. Inoltre sosteniamo lo sviluppo con investimenti continuativi in tecnologia ed innovazione volti ad accrescere la qualità dei prodotti, migliorare la capacità produttiva degli stabilimenti, con una ricaduta positiva sui marchi e sul territorio, sempre con attenzione all’ambiente e alla sicurezza sul lavoro”. A Collecchio “è appena stato portato a termine un importante ciclo di investimenti sul sito per un valore di oltre 12,5 milioni di euro, durato due anni, finalizzato ad aumentarne l’efficienza e gestire le accresciute capacità produttive. Stiamo inoltre consolidando la capacità produttiva del sito – dice Pomella – investendo nell’ambito della pallettizzazione per permettere maggiore flessibilità di formato, aumentare la capacità e l’efficienza di linea e una maggiore sicurezza del personale. In parallelo è stato realizzato l’ampliamento di circa 5.000 mq dell’area di spedizione e un nuovo magazzino automatizzato”.

E’ Diego Puerta Conejero il nuovo amministratore delegato del Gruppo Lactalis Italia. Spagnolo, 49 anni, dopo una laurea all’Essec Business School di Parigi, è entrato nel 1997 in Puleva, storica azienda spagnola del latte. La sua carriera, si legge nella nota che annuncia la nomina, è legata alla società, entrata nel Gruppo Lactalis nel 2010, dove è stato prima direttore generale, poi amministratore delegato. L’Italia, per il gruppo francese Lactalis, è il secondo paese per fatturato dopo la madrepatria. Lactalis Italia produce a marchi come Invernizzi, Cademartori, Locatelli, Vallelata e Galbani, e ha realizzato nel 2016 un fatturato di circa 1,25 miliardi di euro. Il colosso francese del latte è inoltre proprietario di Parmalat, la cui guida è stata recentemente affidata Jean-Marc Bernier.