Parmalat conferma Bernier come ad

Il cda di Parmalat ha confermato Jean-Marc Bernier amministratore delegato della società, dopo che l’assemblea lo ha nominato nel consiglio in cui era stato cooptato a settembre. Lo comunica la società in una nota. L’assemblea, su indicazione dell’azionista di minoranza Amber Capital, ha anche eletto Pierluigi De Biasi presidente del collegio sindacale, in sostituzione del dimissionario Marco Pedretti. Il bilancio 2017, chiuso con un utile di 27 milioni di euro, è stato approvato dalla stragrande maggioranza del capitale presente, portato dall’azionista di controllo Lactalis. Contrario il 3,5% del capitale intervenuto, tra cui il fondo Amber, mentre l’1,3% si è astenuto.

