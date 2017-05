Parmalat: acquista 2 societa’ negli Usa, valore 130 mln

Parmalat ha acquistato, attraverso la controllata LAG Holding, due societa’ che operano nel settore ‘dairy’ negli Stati Uniti con un fatturato nel 2016 pari a circa 55 milioni di dollari. L’enterprise value dell’attivita’ acquisita, si legge in una nota, e’ stato fissato in circa 130

milioni di dollari e l’acquisizione e’ stata totalmente finanziata dal gruppo con mezzi propri.

L’acquisizione comprende un sito produttivo a Turlock (California) e le societa’ impiegano circa 140 persone. Il portafoglio di marchi comprende, tra i piu’ importanti, i brand Karoun, Gopi e Blue Isle.

