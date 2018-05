Parmalat: accordo Agenzia Entrate su patent box

Parmalat ha siglato, con l’Ufficio accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia

delle Entrate, l’accordo preventivo sul calcolo del patent box. Si tratta dell’agevolazione fiscale, introdotta dalla legge di stabilità del 2015, che consente di escludere dalla base imponibile di Ires e Irap una quota dei redditi derivanti dall’utilizzo diretto ed indiretto di opere dell’ingegno, di brevetti, di marchi ed altre attività immateriali: l’esenzione, pari al 30% per il 2015 e al 40% per il 2016, sale al 50% negli anni 2017, 2018 e 2019. Dal 2020 invece l’agevolazione non

potrà più essere estesa anche ai marchi aziendali. Le stime della società – si legge in una nota diffusa ieri in tarda serata – indicano i benefici fiscali totali, relativi alle annualità 2015, 2016 e 2017, in un range di 15-16 milioni di euro. La quantificazione dei benefici per gli esercizi 2018 e

2019 sarà disponibile con i rispettivi bilanci.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet