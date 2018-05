Parma pronta per Cibus

Cibus 2018, la fiera delle novità. Saranno più di mille i prodotti nuovi proposti da circa tremila aziende espositrici agli ottantamila operatori attesi.

E i prodotti più innovativi saranno presentati in un’area dedicata, allestita all’interno di un nuovo padiglione. Gli operatori potranno degustare le novità anche grazie al moltiplicarsi di show cooking, con i migliori chef impegnati tra gli stand, ma anche nello spazio destinato ai prodotti tipici del territorio italiano.

La 19° edizione di Cibus (da lunedì 7 a giovedì 10 maggio 2018, organizzata da Fiere di Parma e Federalimentare) inaugura un nuovo padiglione (il n° 4,1) che ospiterà “Cibus Innovation Corner”, una selezione dei prodotti più innovativi oltre a talk e dibattiti sui trend e sulle dinamiche di innovazione in ambito food e distribuzione. Cibus è la fiera di riferimento del cibo italiano per i mercati internazionale, grazie anche al programma continuativo di Roadshow intrapreso da Fiere di Parma, con la collaborazione strategica di ICE Agenzia e di Federalimentare.

Dal 7 al 10 maggio 2018, al Salone Internazionale dell’Alimentazione “CIBUS” di Parma, The Wine Net, la rete di cooperative di eccellenza vitienologica italiana, sarà presente all’interno dello stand della rete del Buon Gusto Italiano (pad. 6; stand A10).

A Cibus degustazione esclusiva di Piadina Romagnola IGP insieme al 2 Stelle Michelin Alberto Faccani. Nell’occasione saranno presentati i progetti di valorizzazione della Piadina Romagnola IGP in Europa, da parte del Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola. La giornata terminerà con un finale a sorpresa insieme a un illustre romagnolo. L’evento Martedì 8 Maggio ore 16.30.

Il Gruppo Granarolo sarà presente con un importante stand di 180 mq (Padiglione 02 – Stand I 002) in cui sarà esposta l’intera gamma di prodotti e marchi del Gruppo disponibili per il mercato italiano e per quelli internazionali, proponendosi come ambasciatrice dell’agroalimentare e delle eccellenze Made in Italy nel mondo. Lo stand sarà decorato con scatti fotografici dove i protagonisti sono dipendenti Granarolo, ritratti insieme ad alcuni dei prodotti di punta.

Conserve Italia sarà presente a Cibus, il Salone Internazionale dell’Alimentazione, che si svolgerà a Parma dal 7 al 10 maggio, per presentare ad operatori e buyer italiani e stranieri tutte le sue principali novità di prodotto. Le nuove referenze, alcune presentate in anteprima, troveranno spazio nello stand aziendale, ubicato al padiglione 5 – Stand 10, in cui saranno operativi durante tutta la manifestazione chef e barman per degustazioni e ricette.

L’Aceto Balsamico di Modena IGP è di scena a Cibus, in programma a Parma Fiere dal 7 al 10 maggio. Nel contesto del Salone Internazionale dell’Alimentazione più importante per il comparto Food, il prezioso condimento – che rappresenta il prodotto maggiormente esportato di tutto il Made in Italy agroalimentare con oltre il 90% della produzione orientata verso Mercati Internazionali – sarà sotto i riflettori con il Consorzio di Tutela in una serie di attività che si svolgeranno presso lo stand di Dissapore Cafè e presso lo stand Istituzionale della Regione Emilia Romagna.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet