A Parma il campionato mondiale della pizza

La 26esima edizione del Campionato Mondiale della Pizza si svolgerà a Parma dall’8 al 10 maggio. La più importante manifestazione dedicata al piatto italiano più apprezzato nel mondo ritorna nel cuore della Food Valley italiana, cuore delle eccellenze agroalimentari. Un’edizione caratterizzata dall’internazionalità, con diverse tappe di avvicinamento in tutto il mondo, da Melbourne, dove si sono svolte le preselezioni australiane, a Bochum in Germania, cui seguiranno appuntamenti a Shangai – in occasione del Salone Intenazionale Hotelex, dal 28 al 31 marzo – e in Scandinavia per la Pizza Mastercup (a Malmoe il 28 gennaio, a Stoccolma il 2 febbraio e a Goteborg il 22 aprile). A Parma sono attesi centinaia di concorrenti.

