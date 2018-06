Parfois presenta offerta per Gruppo Cinti

La società Parfois, azienda portoghese leader in Europa nella distribuzione di borse e accessori, ha presentato un’offerta per acquisire i punti vendita del gruppo Cinti, storica realtà bolognese leader italiana del fast fashion calzaturiero, in amministrazione straordinaria da novembre 2016 sotto la guida del commissario Fulvio Cociani. L’azienda è in vendita da aprile, con i brand Cinti e Blocco 31. All’asta ci sono anche la rete dei punti vendita, composta da 39 negozi, di cui 34 in gestione diretta e cinque in franchising, e il magazzino aziendale. All’apertura delle buste, il 12 giugno, è emersa l’offerta di Parfois: con l’acquisizione, la società portoghese farebbe un passo avanti verso l’obiettivo di raggiungere quota 150 negozi in Italia entro i prossimi 3-5 anni. Ma la cessione di Cinti, rinominata TB Holding, società risanata e competitiva, non è stata ancora formalizzata, dal momento che l’offerta di Parfois non era del tutto conforme ai requisiti previsti dal bando. Per agevolare le trattative, è stata richiesta al Tribunale di Bologna, con autorizzazione del Ministero, la concessione della proroga di tre mesi del bando, così da poter finalizzare la formalizzazione degli atti propedeutici alla vendita.

