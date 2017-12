Pane e pizza Menchetti con Chef Express

Da oggi, la rinomata pizza al trancio e il pane Verna dello storico forno artigianale toscano Menchetti saranno disponibili presso il corner dedicato, all’interno del locale Piazza della Stazione 16, wine bar e ristorante a buffet aperto da Chef Express nella stazione Santa Maria Novella di Firenze, al binario 16, nella zona dell’ex deposito bagagli (lato verso via Valfonda).

Per Menchetti si tratta del primo punto vendita nel capoluogo toscano, oltre che del primo corner all’interno di un locale Chef Express, la società del gruppo Cremonini leader in Italia nella ristorazione in concessione (stazioni, aeroporti e aree di servizio autostradali). Il marchio del forno aretino è già presente tra Toscana e Umbria, con 10 punti vendita in gestione diretta e 3 franchising.

Il forno, oggi conosciuto sempre più anche fuori dai confini regionali, si è nel tempo distinto per la lavorazione artigianale, i sapori antichi proposti – grazie all’utilizzo dell’antico grano Verna e alle ricette tramandate da generazioni- e l’eccellenza degli ingredienti impiegati.

All’interno del corner si potrà acquistare sia il pane – sfornato fresco tutte le mattine – che la pizza Menchetti, dalla lunga lievitazione naturale, cotta su pietra e condita nei gusti più disparati e golosi. Inoltre, saranno disponibili anche i prodotti dolciari da forno, tipici della tradizione toscana: Cavallucci alle noci, Meringhe, Panforte, Ricciarelli, Cantucci Toscani alle mandorle e al cioccolato.

Come in tutte le stazioni, l’offerta di ristorazione è disponibile in orario continuato, in particolare, il corner sarà aperto dalle 8 alle 20.

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet