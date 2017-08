Orogel, in sei mesi fatturato a 120 milioni

Continuano ad aumentare i numeri di Orogel, l’azienda cooperativa romagnola specializzata nel settore del surgelato, che nei primi sei mesi del 2017 ha realizzato un fatturato di 120 milioni di euro, in crescita dell’11% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. “Si tratta di una crescita importante – ha spiegato il direttore generale, Giancarlo Foschi, durante una conferenza stampa – in quanto si confronta con il primo semestre 2016, che già aveva fatto registrare un +10%”. “La situazione è in generale confortante – ha commentato Bruno Piraccini, amministratore delegato di Orogel, impegnata in un piano triennale di investimenti per oltre 92 milioni di euro -. Rileviamo ancora una volta la crescita del settore Bio che ha ormai raggiunto il 25% della nostra produzione”.

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet