Orienta Partners ha acquisito Fratelli Bassini

Orienta Partners, attraverso la società veicolo Romagnapan Spa, ha acquisito il 100% di Fratelli Bassini Srl di Forlì con un club deal che ha riunito un gruppo di imprenditori e investitori italiani e il fondo di obbligazioni private francese Indigo Capital (Monique Deloire), L’acquisizione, spiega una nota, è’ un’operazione di private equity per assicurare un futuro di forte crescita ed espansione, in linea con un passato che, dal 1963 ha fatto della Fratelli Bassini di Forlì un’eccellenza della panificazione grazie a prodotti come il ‘Pane all’Acqua’. Forte di un fatturato 2017 di quasi 11 milioni, con un’Ebitda di oltre 2 milioni, la Fratelli Bassini Srl ha oltre 50 dipendenti che lavorano alla preparazione di prodotti surgelati crudi, precotti e cotti da forno destinati per la maggior parte alla Gdo.

