Oreficeria, il meglio del Made in Italy a Las vegas

Il top della gioielleria e oreficeria italiana d’alta gamma sarà tra i protagonisti del Jck Show di Las Vegas da domani all’8 giugno. Italian Exhibition Group (Ieg) conferma il format internazionale vincente di Vicenzaoro’ portando negli Usa 100 prestigiosi brand. Ieg, la società fieristica nata dall’integrazione tra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza, anche attraverso questa presenza, conferma la propria leadership nella promozione del settore Jewellery Made in Italy nell’evento leader del Nord America e tra i più importanti a livello internazionale. La manifestazione si conferma quindi un’opportunità unica per l’industria della gioielleria e del lusso italiana, che vede negli Usa una delle principali destinazioni per l’export orafo italiano, che nel 2016 hanno registrato un +6,6% sul 2015. A rappresentare il “well done” italiano al JCK Show, saranno presenti noti brand come Biancaspina, Chrisos, Fani Gioielli, Falcinelli, Giorgio Visconti, Hasbani, Karizia, Leo Pizzo, Misis, Novecentonovantanove, Richline e Unoaerre. A completare l’elenco delle aziende italiane ci saranno inoltre anche note aziende del Packaging di settore.

