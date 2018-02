Ordine Volkswagen per Modelleria Brambilla

Modelleria Brambilla, società di Correggio (Reggio Emilia) quotata su Aim Italia e specializzata nella componentistica di precisione per l’automotive, ha ricevuto da Volkswagen Polonia un nuovo ordine per attrezzature per la produzione di un motore 4 cilindri del valore di 500 mila euro. Una commessa, ha spiegato Gabriele Bonfiglioli, amministratore delegato, che “ci permette di consolidare e accrescere in maniera forte la nostra relazione con il Gruppo Volkswagen a livello globale, uno dei primi obiettivi che ci eravamo dati fin dalla fase di Ipo. La fiducia che un player di caratura internazionale ripone nel nostro gruppo dimostra, ancora una volta, quanto la tecnologia dei nostri prodotti venga apprezzata dai colossi del settore automotive”.

