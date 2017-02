Opportunità di Horizon 2020, incontro

Horizon 2020 è il programma quadro europeo che per sette anni (dal 2014 al 2020) finanzierà progetti di ricerca e innovazione delle imprese con contributi a fondo perduto.

Con oltre 70 miliardi di euro, questo strumento rappresenta un’importante opportunità per le aziende, sia grandi sia piccole, che vogliono realizzare progetti di ricerca per aumentare la propria competitività e la possibilità di accesso a nuovi mercati. Il programma è articolato in diversi ambiti tecnologici che spaziano dal settore dell’Ict all’ automotive, dal biomedicale all’agroindustria, dalle biotecnologie all’energia.

Al fine di illustrare le procedure operative di partecipazione a Horizon 2020, gli ambiti di applicazione del progetto e le corrette modalità di adesione al programma, Confindustria Modena, in collaborazione con Inspiralia, società spagnola specializzata in agevolazioni europee sulle attività di Ricerca e Sviluppo, organizza il workshop “Horizon 2020- Le call 2017”.

L’appuntamento è per giovedì 2 marzo alle ore 9 presso l’Auditorium Giorgi Fini di via Bellinzona.

L’incontro sarà aperto da Alessandro Rossi, responsabile Area Fisco e Finanza di Confindustria Modena; seguiranno gli interventi di Laila Aoufi, e di Francesco Di Martino, Innovation process manager di Inspiralia che presenteranno i diversi strumenti di finanziamento di Horizon 2020 e, in particolare, i bandi “SME Instruments” riservati alle piccole e medie imprese e i progetti cooperativi trasnazionali “RIA” (Research and innovation actions) e “IA” (Innovation actions) dedicati a tutte le tipologie di aziende sulle seguenti tematiche: nanotecnologie, meccanica, advanced manufacturing, energia, Ict e biomedicale e salute.

Durante l’incontro verranno inoltre presentati diversi casi di successo di aziende che hanno attuato progetti di ricerca e innovazione grazie ai contributi finanziari di Horizon 2020.

Al termine del workshop gli esperti di Inspiralia saranno a disposizione per singoli incontri con le aziende con l’obiettivo di approfondire tutti gli aspetti di interesse e fare emergere i progetti di innovazione più competitivi.