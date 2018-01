Opa di Richemont su Yoox (Ynap)

Compagnie Financière Richemont ha promosso un’offerta pubblica di acquisto volontaria sul 100% delle azioni ordinarie Yoox net-a-porter group (Ynap) a 38 euro per azione. Lo rendono noto le due società. L’offerta è stata promossa attraverso Rlg Italia Holding Spa, società indirettamente e interamente controllata da Cfr. Ynap opera nel luxury fashion e-commerce. Richemont è già maggiore azionista di Ynap. “Oggi è un momento memorabile per Yoox net-a-porter group”, ha commentato l’ad del gruppo, Federico Marchetti. “Il razionale dell’operazione – ha spiegato – è investire ulteriori risorse con l’obiettivo di accelerare il solido percorso di crescita di Ynap e rafforzarne la posizione di leadership nel lungo termine nel settore del lusso online. Questo si tradurrà in maggiori investimenti in prodotto, tecnologia, logistica, persone e marketing”.

