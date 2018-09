Oleksiy Lomekyo nuovo ad Philip Morris Bologna

Cambio al vertice di Philip Morris Manufacturing & Technology di Bologna. Oleksiy Lomekyo è stato nominato amministratore delegato dell’affiliata emiliana del colosso statunitense, assumendo il ruolo di responsabile dei siti produttivi dell’azienda sul territorio, subentrando a Mauro Sirani Fornasini, che va in pensione dopo una carriera di 35 anni. Lomeyko, 47enne di origine ucraina, è da un anno in forza alle strutture bolognese e vanta un’esperienza di oltre 20 anni nel gruppo Philip Morris in diversi Paesi, come Russia, Polonia e Svizzera dove, tra l’altro, ha guidato la divisione dedicata alla sicurezza e sostenibilità ambientale. Sirani Fornasini resterà nel consiglio di amministrazione in qualità di presidente non esecutivo. Lomeyko è già operativo nella sua nuova funzione e guiderà le attività di Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna nelle sedi di Zola Predosa e Valsamoggia. Centri attivi nella produzione di filtri complessi ad alto contenuto tecnologico e prodotti senza fumo.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet