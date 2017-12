Ok ad acquisizione tre Casse da parte di Cariparma

Via libera della Commissione Ue all’acquisizione di Cassa di Risparmio di Cesena, Cassa di

Risparmio di Rimini e Cassa di Risparmio di San Miniato, da parte di Cariparma. Per Bruxelles la transazione proposta non solleva problemi di concorrenza perché ci sono solo piccole

sovrapposizioni orizzontali o rapporti verticali tra le attività combinate delle quattro banche.

