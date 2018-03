Officine Maccaferri, Ramadori nuovo ad

Nuovo amministratore delegato per la Officine Maccaferri, società del Gruppo Industriale Maccaferri-Seci attiva nel campo dell’ingegneria civile, geotecnica e ambientale. A guidare l’azienda bolognese, spiega una nota, sarà Paolo Ramadori, in passato in forza ad aziende come Coamu, Bombardier Transportation e Oerlikon. In una ottica di rafforzamento organizzativo a sostegno del piano di sviluppo di Officine Maccaferri, si legge ancora nella nota, Simone Romano, dopo aver ricoperto incarichi in Bain & Company Italy e negli ultimi cinque anni in Seci assume la carica di General Manager di Officine Maccaferri, facendo riporto direttamente al nuovo Ad.

