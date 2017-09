Nuovo Pittarosso a Bologna

PittaRosso si espande e presidia nuove aree territoriali. Entro la fine dell’anno la catena, che propone calzature e accessori per tutta la famiglia, ha in programma l’inaugurazione di 12 punti vendita. Gli store apriranno su tutto il territorio nazionale, ma non solo, e andranno a coprire sia province in cui l’insegna non è ancora presente, sia aree in cui è radicata da tempo. PittaRosso prosegue il piano di sviluppo in Emilia Romagna e inaugura il 17° punto vendita nella regione. Il negozio si trova a Bologna in Corso XI Settembre 125, e si estende su un totale di 1.100 metri quadrati.

Di fatto le nuove aperture si aggiungono alle 14 realizzate nel primo semestre 2017. In parallelo continua il processo di internazionalizzazione avviato negli ultimi anni. Significativa è la presenza in Francia, dove l’insegna conta 14 store e dove a novembre 2017 verrà inaugurato un nuovo punto vendita.

“Le nuove aperture rappresentano la conferma che il potenziale di sviluppo è ancora elevatissimo – ha dichiarato Andrea Cipolloni, Amministratore Delegato PittaRosso – Per questo intendiamo proseguire in tale percorso, con l’obiettivo di raggiungere una distribuzione territoriale sempre più capillare”.

