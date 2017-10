Nuovo look per il Parmigiano Reggiano

La comunicazione del Consorzio del Parmigiano Reggiano cambia forma e sostanza e si propone al consumatore con una nuova brand identity, una nuova campagna stampa, un nuovo spot che sarà on air da domenica 29 ottobre. “Abbiamo lavorato per rafforzare la comunicazione con l’obiettivo di far percepire i plus e gli elementi distintivi che rendono il Parmigiano Reggiano DOP un formaggio unico al mondo, guidati dalla consapevolezza che il consumatore al quale ci rivolgiamo è evoluto e ricerca nel Parmigiano Reggiano qualcosa che va oltre la funzione pratica del prodotto” ha affermato Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano. Il restyling evolutivo del logo Parmigiano Reggiano è caratterizzato da una nuova forma che richiama quella del prodotto. Il colore del logotipo ricorda sia un oro leggero sia le nuance della superficie irregolare del prodotto.

