Nuovi prodotti in casa Selenella: la Rosé e le cipolle

L’attività di ricerca e selezione del Consorzio, unita all’esperienza e alla tradizione produttiva, apre la strada a nuovi prodotti che entrano a far parte della gamma Selenella: la Rosé e le Cipolle. Alle tradizionali patate al selenio si affianca una nuova varietà, buccia rosa e polpa giallo vivace, dal gusto intenso e deciso. Ricca di amido, è ideale per gnocchi, purè e fritture. Le Cipolle, bianca e rossa, si uniscono alle Carote Selenella, già presenti sul mercato, come naturale estensione colturale legata alla tradizione agricola delle nostre terre. Come le patate, anche le carote e le cipolle Selenella sono fonte di selenio e condividono i canoni di eccellenza in termini di qualità, sicurezza, italianità, salubrità, sostenibilità ambientale garantiti dal Consorzio Patata Italiana di Qualità.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet