Una nuova divisione in Panariagroup

Una nuova divisione con l’obiettivo di sviluppare il settore delle grandi opere e dei progetti architettonici di valore mondiale. A lanciarla è la produttrice modenese di superfici ceramiche Panariagroup intenzionata, con la nuova struttura, a mettere a disposizione di architetti e progettisti una gamma completa di servizi dall’attività di consulenza per la progettazione al coordinamento e logistica fino all’assistenza tecnica e ai progetti speciali on demand. Il gruppo emiliano, ai vertici mondiali nella produzione e distribuzione di superfici in ceramica per pavimenti e rivestimenti, conta su oltre 1.600 dipendenti, oltre 10.000 clienti professionali, 6 stabilimenti produttivi – 3 in Italia, 2 in Portogallo e 1 negli Stati Uniti – e ha riportato, nel 2016, un fatturato pari a 377 milioni di euro.

