Numeri in crescita per Assicoop

Ricavi per 20 milioni e 104mila euro, in miglioramento rispetto al budget. Numeri in crescita quelli presentati da Assicoop Modena e Ferrara nel corso dell’8° meeting nel corso del quale sono stati presentati i risultati dell’esercizio 2017. Oggi Assicoop Modena e Ferrara conta su 260 persone, 65 Sportelli, circa 220 mila contratti in portafoglio e oltre 102mila clienti.

I

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet