Nove tour operator a spasso per la Romagna

Nove tour operator specializzati nel prodotto ‘bike’ provenienti da Svezia, Danimarca, Belgio, Slovacchia, Gran Bretagna e Australia saranno presenti all’ultimo appuntamento 2018 del progetto destinazione ‘Emilia-Romagna Cycling’ svolto da Apt Servizi in collaborazione con il Consorzio Terrabici (www.terrabici.com). Gli ospiti arriveranno giovedì 4 ottobre in un bike hotel di Acquapartita (Bagno di Romagna Forlì-Cesena). Nel pomeriggio la presentazione del progetto. Venerdì 5 ottobre bike tour di circa 60 km sul percorso del Giro d’Italia 2017. Sabato 6 il secondo bike tour con trasferimento in bicicletta da Bagno di Romagna a Riccione, un itinerario di circa 90 km. Nel pomeriggio, workshop 2018 con incontri individuali in un hotel tra i nove buyers esteri e i sellers di Terrabici e dove verranno presentati i pacchetti per il 2019, tra i quali le tre tappe del Giro d’Italia con partenza da Bologna, le Granfondo in Emilia-Romagna e la novità della ‘Appenninica MTB Stage Race’ del prossimo luglio. Domenica 7 ottobre il terzo e ultimo bike tour su un itinerario tra San Marino, San Leo e Verucchio.

