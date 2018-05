Nominato il nuovo cda della Fondazione Carisbo

Nominato dal collegio di indirizzo il nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna che resterà in carica per quatto anni. I consiglieri eletti, provvederanno alla nomina del presidente della Fondazione. A comporre il consiglio – si legge in una nota della

Fondazione – Paolo Cacciari, già direttore sanitario degli ‘Istituti Ortopedici Rizzoli’ e direttore generale del ‘Policlinico Sant’Orsola-Malpighi’, professore associato di Igiene generale e applicata presso la facoltà di Medicinadell’Università di Bologna; Maria Luisa Casini, insegnante di scuola secondaria di II grado in quiescenza; Antonio Gaiani, commercialista già componente del collegio dei revisori della Fondazione; Marco Maria Mattei, professore associato di Economia aziendale presso il dipartimento di Scienze aziendali dell’Università di Bologna; Carlo Monti,

riconfermato come membro del cda uscente, già primario di Radiologia degli ‘Istituti Ortopedici Rizzoli’, direttore di Radiologia e Diagnostica della casa di cura ‘Toniolo’; Patrizia Pasini attiva in ambito sociale; Sergio Stefoni, riconfermato come membro del cda amministrazione uscente, professore emerito di Nefrologia dell’Università di Bologna, già preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia e direttore dell’Unità Operativa di Nefrologia, Dialisi e Trapianto renale del ‘Policlinico Sant’Orsola-Malpighi’.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet