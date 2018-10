Nexi sceglie Custom

Il gruppo parmigiano Custom, leader nel campo delle soluzioni meccatroniche di stampa e scansione per i mercati professionali, è stato scelto da Nexi per l’integrazione, nei nuovi Smart Pos, di una soluzione hardware e software che permette agli esercenti di rispondere ai requisiti di legge sul rilascio dello scontrino fiscale, sull’invio telematico dei dati e della fattura elettronica. Lo riporta la Gazzetta di Parma. I clienti delle banche partner di Nexi che sceglieranno il nuovo Smart Pos potranno con un unico dispositivo accettare ogni tipologia di pagamento elettronico e nello stesso tempo disporre di tutti i requisiti tecnologici per rispondere alle normative in materia fiscale. “Il nostro obiettivo – spiega il presidente e ceo Carlo Stradi – è creare tecnologia innovativa ma allo stesso tempo affidabile ed evoluta, di facile utilizzo, di semplice integrazione, che possa supportare a 360 gradi le esigenze del mondo retail offrendo vantaggi immediati e tangibili”. Custom ha chiuso l’anno fiscale con un fatturato di 133 milioni e con l’obiettivo di raggiungere quota 160 milioni entro il 2020. Nell’ultimo anno il gruppo ha assunto 27 persone e complessivamente conta 593 collaboratori, nelle sedi di Parma, Gallarate, Mestre e Roma. Proprio a Parma sarà costruita la nuova sede, uno stabilimento di oltre 9.000 mq. Tra i progetti in corso anche la creazione di una nuova business unit-Data intelligence che si aggiunge alle sei unità già presenti per entrare in modo diretto con prodotti per l’acquisizione e gestione dati, nella logistica, medicale, industria e retail.

