Net service acquista FlossLab, spin off dell’Università

Net Service S.p.A ha perfezionato il 20 giugno 2018 l’acquisizione di FlossLab , spin off dell’Università di Cagliari che vanta tra i vari asset un laboratorio di eccellenza dedicato alla blockchain. L’advisor dell’operazione è stato lo Studio BOCG Associati.

Ora FlossLab entra a far parte del gruppo bolognese potenziando e completando il centro di ricerca e sviluppo, che con questa acquisizione diventa di primaria rilevanza in un panorama internazionale sempre più strategico per Net Service.

« Con Flosslab – commenta Gianluca Ortolani, amministratore delegato di Net Service S.p.A. – il nostro gruppo diventa il punto di riferimento nella progettazione e sviluppo di soluzioni applicative in ambito cyber security e, più nello specifico, un polo tecnologico specializzato nelle soluzioni blockchain. L’operazione rientra nel Piano Strategico del gruppo che prevederà, tra l’altro, ulteriori operazioni di acquisizione nell’ottica della crescita per integrazione » .

Dal 1997 Net Service S.p.A. progetta e sviluppa sistemi informativi integrati per semplificare processi complessi e migliorare i flussi di lavoro di Medie e Grandi Imprese, Ordini Professionali, Enti e Pubbliche Amministrazioni Centrali e Locali. Oltre a Giustizia Metropolitana, specificamente per la Pubblica Amministrazione Net Service ha sviluppato anche Solido Legal Case Management System , la verticalizzazione di Astrea ® Digital Platform adottata dalla Corte per la tutela brevettuale unitaria in Europa.