Negrini e Varetto anche nei centri commerciali

Negrini e Varetto, società di advertising che opera nei settori della comunicazione, del marketing, della consulenza ed eventi, con sede a Carpi, in provincia di Modena, e Pisogne, in provincia di Brescia, annuncia di avere aderito al Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali (CNCC), associazione costituita nel 1983 a Milano che riunisce in un unico organismo tutti i soggetti privati e pubblici collegati, a vario titolo, all’industria dei Centri Commerciali, dei Parchi Commerciali e dei Factory Outlets.

L’agenzia Negrini e Varetto, costituita nel 1989 a Carpi come società di comunicazione integrata, ha sviluppato, in quasi trent’anni di vita, servizi di consulenza nell’ambito della comunicazione d’impresa, dell’advertising, della corporate identity, del web, dei social e come ufficio stampa. Composta da un team di qualificati professionisti con un consolidato patrimonio di competenze e di esperienze in vari settori (industria, distribuzione moderna, dei servizi e di enti associativi e istituzionali) ha un portafoglio di clienti sia italiani sia stranieri. Il gruppo di lavoro, distribuito tra i due uffici (uno a Carpi e l’altro a Pisogne) oltre ai tre soci, Claudio Varetto (copy), Massimo Negrini (art director) e Alessandro Negrini, vanta due partner d’eccellenza, il regista modenese Guido De Maria e il creativo Gigi Barcella (in questo caso i lavori vengono firmati negrini+varetto+barcella), include anche figure provenienti dal giornalismo e dalla comunicazione finanziaria e un team di grafici professionisti.

