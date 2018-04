Gruppo Ferretti, 24 mln utile nel 2017

Il gruppo Ferretti ha chiuso il 2017 con un utile di 24 milioni (+71% rispetto al 2015), una

produzione pari a 623milioni (+23% dal 2015), ebitda di 59 milioni (+11% rispetto al 2016). Lo ha reso noto oggi a Milano l’ad, avvocato Giancarlo Galassi, in una conferenza stampa a Garage Italia, presenti tra gli altri Lapo Elkann, Piero Ferrari (azionista Ferretti al 13%), e Bombassei. “Il 2017 e’ stato l’anno dei record”, ha detto Galassi, precisando che in tre anni sono stati investiti 91 milioni, per complessivi 30 nuovi modelli: 10 Riva, 8 Ferretti Yachts, 7 Persching, 5 Custom Line.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet