Natura Nuova vola ad Amsterdam

Il 16 e 17 maggio Natura Nuova di Bagnacavallo parteciperà al Word of Private Label di Amsterdam (Hall 1 Europa, Stand n. 5354) per presentare FruttaSuper e la linea dei frullati biologici.Consumare la frutta in qualsiasi momento, in qualunque luogo e da chiunque. È questa, infatti, la filosofia di Natura Nuova, che da oltre vent’anni produce e commercializza frutta frullata nella tradizionale vaschetta di alluminio o nel pratico sacchetto tascabile e richiudibile, ideale per chi fa sport.

FruttaSuper è una linea di prodotti dal pack originale e dal formato tascabile, nei quali la frutta “tradizionale” (molta a km zero) frullata, biologica, senza conservanti, incontra i benefici dei “super-frutti” (acai, quinoa, melograno). Prodotti assolutamente unici e innovativi che nel corso del 2016 hanno conquistato importanti riconoscimenti proprio al Word of Private Label e al SIAL di Parigi e sui quali Natura Nuova punta molto anche in questo 2017 per conquistare nuovi pubblici e nuovi mercati.

Word of Private Label organizzato ad Amsterdam dal PLMA è l’appuntamento di riferimento per produttori e rivenditori alla ricerca di nuovi prodotti, di nuovi contatti e di nuove idee per il mercato globale. L’edizione 2017 del “Word of Private Label” vede la presenza di oltre 4.000 aziende espositrici, provenienti da 60 Paesi.

