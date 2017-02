Natura Nuova in fiera a Dubai

Appena rientrata dalla Germania, dove ha partecipato al Biofach di Norimberga, Natura Nuova è pronta per un’altra trasferta internazionale. Dal 26 febbraio al 2 marzo, infatti, l’azienda di Bagnacavallo (RA) sarà a Dubai per partecipare al Gulfood (Stand Z6-D16, Padiglione Zabeel Hall 6), evento fieristico dedicato all’alimentazione al quale sono attesi circa 95.000 spettatori, in particolare dall’area del Golfo Persico e da tutto il Medio Oriente, e al quale partecipano 5.000 espositori provenienti da 5 continenti. Natura Nuova, leader a livello nazionale nella produzione di prodotti a base di frutta fresca, presenterà: la linea completa di frullati biologici e convenzionali, gli omogeneizzati per la prima infanzia (100% frutta biologica arricchita solo di vitamina C) e la linea FruttaSuper, che grande consenso sta raccogliendo a ogni appuntamento fieristico e fra i consumatori come prodotto innovativo (la frutta “tradizionale” incontra i benefici dei super-frutti come acai, quinoa e melograno). «Il settore alimentare richiede una costante innovazione, sia in termini di miglioramento dei prodotti sia in termini di risposta alle nuove esigenze dei consumatori – sottolineano dall’Azienda – Il consumatore è sempre più attento a quello di cui si nutre e sempre più si rafforza il concetto di cibo sano e sicuro. Per noi di Natura Nuova ricerca e innovazione sono da sempre elementi di primaria importanza sui quali investiamo e continueremo a farlo».

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet