Nasce Warrant Hub

Warrant Hub (Tinexta Group) è il nuovo nome di Warrant Group, società leader nella consulenza alle imprese per operazioni di finanza agevolata, che vanta oltre 20 anni di successi a sostegno dello sviluppo industriale delle aziende. Contestualmente è divenuta efficace anche la variazione della forma societaria da S.r.l. a S.p.A. già deliberata dall’Assemblea dei Soci.

L’operazione di rebranding intende riflettere anche nel nome il ruolo sempre più centrale della società a fianco delle imprese, che sanno di trovare in essa un interlocutore unico: esattamente un hub che diventa un punto di incontro di opportunità per il sistema industriale italiano in ambito consulenziale per lo sviluppo d’impresa, il fulcro in cui si intrecciano le risorse professionali più qualificate e tale da differenziare Warrant Hub da molte altre realtà del settore per la sua capacità di creare connessioni e per la caratteristica di integrare competenze ed esperienze diverse, al servizio delle aziende.

Al contempo, il cambio di forma societaria da S.r.l. a S.p.A. rappresenta la naturale e positiva evoluzione che segue gli importanti risultati ottenuti, in modo particolare negli ultimi anni. Inoltre, l’adeguamento della struttura societaria alla crescita produttiva costituisce un ulteriore e significativo passo a supporto della vigorosa accelerazione del piano di sviluppo previsto per i prossimi anni.

“La nostra missione è quella di supportare la crescita industriale delle imprese e conseguentemente del Paese. In quest’ottica, è fondamentale proporci come un consulente unico e polivalente, in grado di fornire risposte che coniughino specializzazione con visione d’insieme. Competenze professionali, network di relazioni ed esperienza sul campo sono i driver su cui da sempre investiamo e che, come in un hub unico e facilmente accessibile, mettiamo a disposizione dei clienti per guidare e accompagnare i loro progetti di sviluppo, innovazione e crescita” spiega Fiorenzo Bellelli, fondatore e Amministratore Delegato di Warrant Hub.