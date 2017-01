Ducati, nasce il ristorante a marchio Scrambler

Dalle strade al food. Nuova sfida per la Ducati che a Bologna ha inaugurato il primo ristorante a marchio Scrambler Ducati food factory. La casa di Borgo panigale debutta così nel settore della ristorazione e dopo i continui successi nelle vendite punta ora a nuovi traguardi all’inizio di un 2017 che vedrà importanti novità anche nel moto mondiale con l’arrivo di Jorge Lorenzo. Un locale, in via Stalingrado 27, impreziosito dalle opere del writer modenese Stefano Roselli. Per dare ancore più forza allo spirito della Scrambler, due ruote che sta dando grandi soddisfazioni alla Ducati. Cibo e moto, due eccellenze del made in Italy che si legano bene insieme, anche per questo Ducati, dal 2012 del gruppo tedesco Audi, rilancia per ribadire la propria italianità.

