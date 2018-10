Nasce ‘Net Service Digital Hub’: aziende imparano futuro

Ottocento metri quadrati in pieno centro a Bologna dedicati alle tecnologie e alle culture

digitali: è il nuovo “Net Service Digital Hub”, inaugurato in via Ugo Bassi 7, a poche centinaia di metri dalle Due Torri, che si candida a diventare un luogo di contaminazione tra innovazione e tessuto produttivo locale. Ideato e promosso dall’azienda bolognese ‘Net Service’, che vanta un’esperienza ventennale nel settore, l’hub vuole essere un punto di riferimento per l’apprendimento, l’osservazione e la collaborazione in ambito digitale, al di fuori dei modelli

tradizionali. Nei suoi spazi trovano casa ambienti di coworking, stampanti 3D, una sala conferenze da 100 posti, videowall, dirette streaming. In calendario ci sono già workshop e incontri formativi per i management aziendali, oltre a un ciclo di incontri sulla Cyber

Security e, da gennaio, il primo master bolognese in Digital Transformation. Gli ambiti di riferimento saranno la gestione dei media digitali, l’intelligenza artificiale, i ‘big data’ e

le nuove frontiere della rete, grazie a corsi che puntano a formare professionisti specializzati per supportare le imprese nella loro trasformazione digitale. “L’hub rappresenta un punto di incontro tra le necessità ancora inespresse delle aziende e le nuove figure professionali

che cresceranno anche per merito dei nostri percorsi formativi”, spiega l’ad di Net Service, Gianluca Ortolani: “Vogliamo essere la sintesi tra la cultura digitale e i progetti di digital

transformation”. La struttura è stata inaugurata alla presenza del presidente di Confindustria Emilia, Alberto Vacchi, e dell’assessore comunale Matteo Lepore.

