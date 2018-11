Nasce Ems group

Il 100% del pacchetto azionario della Mectra di Montecchio (Reggio Emilia) e delle società collegate (la Emmeti di Montecchio e le parmigiane Sipac spa e Logik srl) è stato ceduto alla private equity lussemburghese Xenon. Nasce così Ems Group, colosso del settore packaging: 290 dipendenti e un giro d’affari di 130 milioni di euro, con una forte propensione verso l’estero (solo il 25% del mercato è in Italia). Giovanni Ronconi, ad della Mectra, sarà il ceo del nuovo gruppo. Lo riferisce l’edizione reggiana del Resto del Carlino. Emmeti, fondata nel 1973, e Mectra (nata da una costola di Emmeti) sono tra i leader mondiali nei sistemi di palettizzazione e depalettizzazione per linee di riempimento di bevande, prodotti alimentari e per contenitori in vetro e barattoli metallici. A livello internazionale le previsioni per il comparto parlano di una crescita annua del 6 per cento. Xenon Private Equity assume il controllo del Gruppo, in cui, oltre a Ronconi, investono Corrado Azzali (ceo Sipac e coo di Emsw) e Paolo Biondi (sales director).

