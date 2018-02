Nasce Coopservice International, società in cui confluiranno tutte le attività all’estero detenute da Coopservice – cooperativa reggiana attiva nel settore dei servizi integrati – e “veicolo operativo per i programmi di internazionalizzazione” dell’azienda emiliana “che – spiega una nota – prevedono una acquisizione all’estero entro l’anno”. La nuova realtà sarà interamente da controllata Coopservice cui fanno capo, all’estero, cinque società – tre in Serbia e due in Croazia – e conta su una partecipata a Malta. Le società, attive nella gestione dei servizi, danno lavoro a oltre 1.500 addetti sui rispettivi mercati. Coopservice international, che nasce dal cambio di denominazione di Armonia Holding, sarà presieduta da Roberto Olivi. Del cda faranno parte Andrea Grassi, Michele Magagna e Michele Degrassi, che è l’amministratore delegato. “Nei piani di sviluppo imminenti – conclude la nota – c’è il mercato spagnolo, che ha registrato importanti tassi di crescita negli ultimi anni nel settore dei servizi. Coopservice International è inoltre in fase di analisi su alcune potenziali acquisizioni sul mercato medio-orientale”.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet