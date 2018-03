Nadella Group acquisisce azienda bolognese Chiavette

Nadella Group, attivo nella produzione e commercializzazione di guide lineari e cuscinetti

per l’industria meccanica, e controllato da 21 Investimenti, gruppo fondato e guidato da Alessandro Benetton, ha acquisito l’azienda bolognese Chiavette, sede a Zola Predosa. Con un

fatturato di 10 milioni, di cui oltre il 75% in Italia, Chiavette realizza prodotti meccanici di precisione per il controllo del movimento. Nadella Group affiancherà Chiavette nello sviluppo sui mercati internazionali e nel dare impulso all’innovazione e alle attività di ricerca e sviluppo.

L’operazione permetterà a Nadella Group di crescere puntando a raggiungere un fatturato superiore ai 70 milioni nel 2018. Per l’azienda bolognese si tratta di un percorso di crescita che

anche Nadella Group ha conosciuto quando, nel 2014, 21 Investimenti ne ha acquisito la maggioranza. Oggi Nadella Group ha un fatturato di 60 milioni, di cui il 65% realizzato fuori

dall’Italia, ed è presente in più di 60 paesi con 220 dipendenti e un management team da piccola multinazionale.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet