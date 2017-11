Mutti annuncia acquisto Co.Pad.Or

Mutti, azienda leader in Italia nella produzione del pomodoro di qualità, ha annunciato l’acquisto di Co.Pad.Or., Consorzio di trasformazione di Collecchio, il cui ramo d’azienda era stato affittato proprio da Mutti, all’avvio della campagna del pomodoro 2017. Mutti ad aprile si era aggiudicata l’asta per l’affitto di tutte le attività del Consorzio, assicurando così la continuità della produzione – che ha raggiunto 2.106.826 quintali – con l’impegno di rilevare la cooperativa a fine campagna 2017. Nelle scorse settimane si è chiusa l’asta per la vendita indetta dal Tribunale di Parma e Co.Pad.Or è stata definitivamente acquisita da Mutti, attraverso la sua controllata Pomodoro 43044 srl. Nell’intera operazione l’azienda è stata assistita dal punto di vista finanziario da Crédit Agricole. Il passaggio di proprietà degli asset produttivi del Consorzio è stato ufficializzato per un valore di 25 milioni di euro. L’azienda è leader del comparto del pomodoro in Italia con una quota di mercato a valore del 28%, con un fatturato che chiuderà l’anno intorno ai 300 milioni. Presente in 83 Paesi, l’export pesa attualmente per il 33% e cresce di anno in anno a doppia cifra, a cominciare dai mercati europei, Francia, Paesi Nordici, Belgio e Germania in primis. “Siamo molto soddisfatti di questa acquisizione – commenta l’ad Francesco Mutti – che ci consente un’integrazione importante, capace di unire know-how professionale a solidi ed efficienti obiettivi produttivi, ed è un’operazione di significativa valenza strategica per gli obiettivi di lungo termine dell’azienda e per continuare a portare l’eccellenza del Made in Italy nel mondo”.

