Muner, aperte le iscrizioni extra Ue

Sono stati pubblicati ufficialmente i bandi per le iscrizioni degli studenti provenienti da Paesi esterni all’Unione Europea alle lauree magistrali internazionali e inter-ateneo Advanced Automotive Engineering, che include gli indirizzi professionalizzanti Advanced Powertrain, Advanced Motorcycle Engineering, Advanced Sportscar Manufacturing, High Performance Car Design e Racing Car Design, e Advanced Automotive Electronic Engineering, promosse dall’associazione Motorvehicle University of Emilia-Romagna (MUNER).

L’associazione, fortemente voluta dalla Regione Emilia-Romagna, è composta dai quattro atenei in regione – Università di Bologna, Università di Ferrara, Università di Modena e Reggio Emilia, Università di Parma – e dalle case motoristiche Automobili Lamborghini, Dallara, Ducati, Ferrari, Haas F1 Team, HPE Coxa, Magneti Marelli, Maserati e Toro Rosso. I corsi di laurea sono stati presentati a New York dall’assessore regionale all’Università e alla Ricerca, Patrizio Bianchi, presso la sede del Consolato italiano, presenti il Console generale d’Italia, Francesco Genuardi, Stefano De Ponti, CEO Dallara, Francesco Leali, docente dell’Universtà di Modena e Reggio Emilia e Antonino Rotolo, prorettore alla Ricerca dell’Università di Bologna.

Gli studenti internazionali extra-UE che intendono iscriversi alla Laurea Magistrale in Advanced Automotive Engineering dovranno registrarsi entro il 18 maggio al portale aperto dall’Università di Modena e Reggio-Emilia.

I posti disponibili saranno 12 su 120 mentre i restanti saranno assegnati a studenti italiani e provenienti dall’Unione Europea in base a un bando che verrà pubblicato nel mese di maggio.

Gli studenti internazionali interessati alla Laurea in Advanced Automotive Electronic Engineering si potranno, invece, iscrivere sul portale dell’Università di Bologna.

I posti disponibili saranno 8 su 30, e i restanti verranno allocati a studenti italiani e dell’Unione Europea secondo le tempistiche descritte nel bando. Per gli studenti non europei c’è tempo fino al 19 giugno per iscriversi alla prova di selezione.

Requisiti di ammissione

Per l’ammissione alle Lauree Magistrali in Advanced Automotive Engineering e Advanced Automotive Electronic Engineering è necessario essere in possesso di una laurea di durata triennale che abbia fornito adeguate competenze nelle aree di Ingegneria e delle materie tecnico/scientifiche (Matematica, Chimica e Fisica). Occorre inoltre aver ottenuto un voto di Laurea maggiore o uguale a 95/110 (o equivalente per i candidati non Italiani), e possedere una conoscenza della lingua inglese di livello medio/superiore.

Gli insegnamenti, interamente in lingua inglese, prevedono sia una parte teorica sia di laboratorio tenuta negli atenei e nei laboratori aziendali dei partner industriali, in modo da sviluppare competenze professionali di alto livello, secondo una logica ‘learning by doing’.

I tirocini obbligatori si svolgeranno presso le aziende partner e le attività di tesi, organizzate in modalità project work, presso i laboratori di ricerca universitari e aziendali.

La laurea in Advanced Automotive Engineering si pone l’obiettivo di fornire conoscenze e competenze relative alla progettazione di autoveicoli e motoveicoli ad alte prestazioni e da competizione. La formazione avviene in base a cinque indirizzi professionalizzanti: Advanced Powertrain (max. 25 posti presso la sede di Bologna e max. 25 posti presso la sede di Modena), Advanced Motorcycle Engineering (max. 25 posti presso la sede di Bologna), Advanced Sportscar Manufacturing(max. 25 posti presso la sede di Bologna), High Performance Car Design (max. 25 posti, sede di Modena), Racing Car Design (max. 25 posti presso la sede di Modena con secondo anno presso la sede di Parma). Il primo semestre del primo anno del percorso di studi si tiene presso l’Università di Modena e Reggio Emilia e dal secondo semestre compreso il percorso si articola presso gli Atenei di Bologna, Modena e Reggio Emilia e Parma, in funzione dell’indirizzo scelto.

La laurea in Advanced Automotive Electronic Engineering intende formare ingegneri elettronici con un profilo professionale finalizzato alla progettazione, sviluppo e produzione dei principali sotto-sistemi che compongono autoveicoli e motoveicoli stradali, con particolare riferimento al mercato di fascia premium e motorsport. Il primo anno del percorso di studi si tiene presso l’Università di Bologna ed è successivamente articolato presso l’ateneo di Modena e Reggio.

