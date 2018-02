Mr.Job apre centro di formazione e riqualificazione

Mr.Job, la cooperativa emiliana attiva da 20 anni nel settore della logistica integrata, ha inaugurato in via Monsignor Pistoni 119 la prima scuola di formazione e riqualificazione per addetti alla logistica in collaborazione con la Fondazione Marco Biagi dell’Università di Modena e Reggio. I corsi sono a partecipazione gratuita e dedicati a coloro che intendono sviluppare e certificare le proprie competenze nel settore della logistica integrata.

L’iniziativa è una novità assoluta nel panorama del mondo cooperativo emiliano e italiano. Scopo dei corsi è aiutare sia i lavoratori che le aziende clienti ad affrontare i cambiamenti del mercato sfruttando a pieno i vantaggi del progresso tecnologico. L’obiettivo futuro sarà sperimentare il format anche in ambiti diversi dalla logistica per far crescere ulteriormente la qualità dei servizi che il mondo della cooperazione è in grado di mettere a disposizione delle aziende del territorio.

I corsi specialistici richiedono dalle 60 alle 90 ore di frequenza e permettono ai frequentanti di acquisire i più elevati standard di competenza operativa nel settore della logistica. In particolare accrescono la capacità di conduzione dei mezzi, la conoscenza dei criteri di gestione razionale degli spazi e dei materiali e l’utilizzo di strumenti digitali. Particolare attenzione viene inoltre dedicata alle problematiche della formazione alla sicurezza sul lavoro. Oltre alle ore d’aula i corsi prevedono simulazioni all’interno di cantieri attivi con costante affiancamento e supervisione di operatori qualificati.

Il centro formazione Mr. Job si trova a Modena in via Monsignor Pistoni 119.

Chiunque desideri maggiori informazione può consultare il sito www.mr-job.it o telefonare al numero 0536/812554.

Mr. Job è una cooperativa attiva a Modena e su tutto il territorio nazionale , è leader nel settore della logistica e del facchinaggio, e rappresenta oltre 1000 soci lavoratori che collaborano con più di 100 aziende clienti.