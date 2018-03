Monrif, nel 2017 ricavi a 106 milioni

Si è chiuso con ricavi consolidati pari a 160,7 milioni di euro contro i 167,3 milioni dell’anno precedente l’esercizio 2017 di Monrif, gruppo attivo nei settori Editoriale, Internet e Multimediale, Stampa, Alberghiero ed Immobiliare il cui margine operativo lordo consolidato – spiega una nota – è risultato pari a 15,2 milioni di euro rispetto ai 17,5 milioni del 2016. Il risultato consolidato è negativo per 3,7 milioni di euro rispetto al risultato negativo di 2,5 milioni del 2016. Il risultato consolidato – viene spiegato – “avrebbe evidenziato un utile per 0,9 milioni se considerato al netto del risultato delle attività cedute e di svalutazioni apportate ad asset immobiliari”. Queste, viene evidenziato, riguardano la cessione, avvenuta nel mese di dicembre, della partecipazione detenuta nella Grafica Editoriale Printing alla società collegata Rotopress International che ha comportato la realizzazione di una minusvalenza per 3,2 milioni e la svalutazione di un hotel per 1,7 milioni. La posizione finanziaria netta del Gruppo Monrif è risultata pari a 84,4 milioni contro i 95,7 milioni al 31 dicembre 2016 con una riduzione di 11,3 milioni pari al 12%.

