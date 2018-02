Il mondo della ristorazione in Mywebcatering

Un piattaforma digitale che unisce il mondo della ristorazione: da chi sta in cucina a chi serve in tavola passando per i fornitori. Si chiama Mywebcatering ed è stata pensata e realizzata da un gruppo di professionisti bolognesi i quali sono partiti da una loro esigenza: anzitutto quella di trovare un modo più veloce, facile ed efficiente per gestire la fornitura quotidiana e reperire fornitori del settore.

L’iscrizione alla piattaforma è gratuita, alle aziende viene solo chiesto un corrispettivo per i servizio offerti solo in caso di un volume d’affare generato mediante la piattaforma che vari a seconda del fatturato. Successivamente ogni operatore del settore può visualizzare il catalogo prodotti di tutti i fornitori divisi per categoria merceologica.

