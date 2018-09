Moncler lancia Genius su lusso Alibaba

Moncler lancia in esclusiva le collezioni Genius su Tmall Luxury Pavilion, piattaforma d’e-commerce del gruppo Alibaba dedicata al lusso per clienti di fascia alta. Moncler Genius è un progetto di otto collezioni, ognuna disegnata da un designer, presentato nel febbraio scorso.

In occasione della sua prima collaborazione con Alibaba, Moncler lancerà da giovedì il primo pop-up Moncler Genius su Tmall Luxury Pavilion. Sei delle collezioni Genius saranno pre-vendute solo online sulla piattaforma e saranno poi disponibili su moncler.com dal 4 ottobre. La Cina, ha detto il presidente e A.d. di Moncler Romo Ruffini è “tra le nostre sfide digitali più grandi per i prossimi anni e sono molto felice di collaborare con Tmall per offrire ai nostri clienti un’esperienza di acquisto unica e singolare attraverso uno dei più interessanti pop-up on-line che abbiamo mai creato”.

