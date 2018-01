Moncalvo, 4 mln di posti di lavoro in piccoli Comuni

”Dalla valorizzazione dei tesori enogastronomici custoditi nei piccoli Comuni dipendono molte

delle opportunità di lavoro dei 3,9 milioni di giovani under 40 che hanno scelto di non abbandonare gli antichi borghi”. Così il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel corso della presentazione del rapporto della Fondazione Symbola e della Coldiretti su ‘Piccoli Comuni e tipicità’ in cui si racconta il patrimonio enogastronomico. ”La nuova legge – osserva Moncalvo – rappresenta il riconoscimento anche giuridico del valore economico, sociale ed ambientale della provincia italiana che si apre con bellezza e orgoglio al turismo nell’anno dedicato al cibo italiano nel mondo”.

