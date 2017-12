Il modenese Genedani confermato presidente di Confartigianato Lapam Trasporti

L’assemblea dei delegati di Confartigianato Lapam Trasporti, riunita a Roma, ha rieletto all’unanimità e per acclamazione il modenese Amedeo Genedani Presidente per il quadriennio 2018-2021. Genedani, imprenditore di Fiorano Modenese, guiderà anche per i prossimi quattro anni l’associazione nazionale maggiormente rappresentativa dell’artigianato e delle piccole e medie imprese del settore trasporti e logistica. Ad affiancare Amedeo Genedani, in qualità di Vice Presidenti, saranno Stefano Boco (Umbria), Aldo Caranta (Piemonte), Dario Mongodi (Lombardia) e Roberto Tegas (Toscana). L’assemblea ha rinnovato la fiducia al Presidente Genedani apprezzandone l’operato svolto in questi difficili anni alla guida di Confartigianato Trasporti ed Unatras, il coordinamento nazionale delle associazioni dell’autotrasporto merci, che ne hanno evidenziato le qualità di equilibrio e mediazione nonché di senso di squadra. Obiettivi del mandato della nuova squadra del Presidente Genedani riguardano: il recupero dei margini necessari ai bilanci dell’impresa di autotrasporto per realizzare investimenti innovativi ed ecosostenibili, armonizzazione e semplificazione delle regole, valorizzazione del vettore stradale nell’ottica dello sviluppo dell’intermodalità. Particolare attenzione ed impegno sarà profuso anche a livello internazionale per contrastare la concorrenza sleale ed il dumping sociale e riequilibrare le condizioni di operatività delle imprese di trasporto italiane rispetto a quelle dell’est europeo.

