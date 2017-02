A Modena l’Academy dei motori

Creare a Modena un centro internazionale di ricerca avanzata sui motori ad alte prestazioni, una vera e propria Academy dei motori sul modello del “National Automotive Innovation Centre” di Warwick in Inghilterra. Il progetto, avviato dall’Università di Modena e Reggio con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, ha già un nome: “International Academy for advanced Technologies in high-performance vehicles and engines”.

La principale attività del Centro di ricerca sarà quella di sviluppare soluzioni tecniche e prototipi per l’industria automobilistica. Ma l’obiettivo è anche quello di promuovere l’alta formazione attraverso l’istituzione di un’Alta Scuola d’Ingegneria con annesso Collegio d’eccellenza e ufficio per la didattica e l’internazionalizzazione nel settore automotive. Previsto anche un Ufficio per la valorizzazione della proprietà intellettuale e l’inserimento nel mondo del lavoro.

Il progetto coinvolge in primo luogo il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” di Modena, già attivo da molti anni nella ricerca, nella didattica e nella terza missione per il settore automotive ma è aperto alla partecipazione dei dipartimenti dell’Ateneo che abbiano specifiche competenze utili al rafforzamento del progetto a livello internazionale.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Modena contribuisce alla realizzazione del progetto dell’Academy finanziando 6 posti di ricercatore nel settore dell’ingegneria industriale e in quello dell’ingegneria informatica. Nel triennio 2016-2018 la Fondazione metterà a disposizione 869 mila euro, 293 mila euro per ogni anno d’attività.

