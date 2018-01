Modena, inflazione in crescita

Su base tendenziale annua l’inflazione di dicembre 2017 a Modena risulta a + 1,1 %, mentre su base congiunturale mensile rispetto a novembre registra un + 0,3 %, in base alle rilevazioni del servizio Statistica del Comune di Modena per il calcolo provvisorio del Nic, indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività.

Sei delle 12 divisioni prese in esame sono state rilevate in crescita, cinque invariate e una solamente in calo. “Servizi ricettivi e di ristorazione”, che ha fatto registrare – 2,5 %, è la divisione che registra l’unica variazione negativa del mese a seguito delle diminuzioni, rilevate a livello territoriale, sul prezzo della camera d’albergo. Il dato è compensato in parte dagli incrementi, favoriti da fattori di natura stagionale, registrati a livello nazionale sui servizi di alloggio come pensioni, villaggi, ostelli.

È “Trasporti”, invece, la divisione che fa registrare la crescita più significativa (+ 1,9 %). Hanno contribuito al maggior incremento congiunturale del mese gli aumenti, per fattori di natura stagionale, rilevati nel trasporto passeggeri aereo e marittimo (rilevazione nazionale) e per i carburanti alla pompa (rilevazione territoriale), mentre sono in diminuzione la spesa per il trasporto passeggeri su rotaia (rilevazione nazionale), e per il noleggio auto (rilevazione locale).

Il marcato aumento congiunturale (+ 1,7 %) rilevato nella divisione “Mobili, articoli, servizi per la casa” è attribuibile a variazioni rilevate nel comparto mobili e arredi e, in misura minore, sull’acquisto di grandi apparecchi elettrodomestici.

Lo stesso aumento percentuale (+ 1,7 %) si è registrato anche alla divisione “Ricreazione, spettacolo, cultura”: nel comparto si registrano in aumento i prezzi di apparecchi foto-cine-video, computer e accessori, libri e periodici e, per fattori di natura stagionale, pacchetti vacanza, servizi sportivi (rilevazione nazionale), piante e fiori, prodotti per animali domestici (rilevazione locale). In controtendenza, risulta in diminuzione la spesa per giochi elettronici e articoli di cartoleria.

La divisione “Abitazione, acqua, elettricità e combustibili” è in crescita (+ 0,3 %) per la maggior spesa rilevata per l’acquisto di prodotti per la riparazione e manutenzione casa, gasolio da riscaldamento e spese condominiali.

Ultime due divisioni in aumento a dicembre (entrambe con + 0,1 %) sono risultate “Alimentari e bevande analcoliche” e “Bevande alcoliche e tabacchi”. La prima registra valori positivi su tutte le classi di spesa che la compongono: latte, formaggi e uova, ortaggi, acque minerali e bevande analcoliche, zucchero e dolciumi, pesci e prodotti ittici, carni, pane e cereali, mentre è in calo la frutta fresca. Nella seconda, il modesto aumento registrato a dicembre, ha interessato alcolici e birre.

Le cinque divisioni invariate nel mese sono, infine, “Istruzione”; “Servizi sanitari e spese per la salute”; Abbigliamento e calzature”; “Comunicazioni”, in cui si segnalano modesti aumenti per l’acquisto di apparecchi telefonici mobili e relativi servizi di telefonia, e “Altri beni e servizi”, dove nel dato congiunturale invariato, si segnalano in aumento le spese per oreficeria, assistenza sociale e prodotti personali, compensati dalle diminuzioni rilevate sui prezzi di apparecchi e prodotti per la cura della persona.