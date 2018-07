Modena, in calo imprese artigiane giovanili

A Modena calano le imprese artigiane giovanili ed il settore più colpito è quello delle costruzioni. Lo rivela uno studio di Lapam Confartigianato.

Modena è tra le province più ricche in Regione a livello di imprese artigiane giovanili, in termini assoluti è terza in Regione dopo Reggio Emilia e Bologna ma, in termini assoluti, a fine 2017 si registravano 1.837 imprese artigiane giovanili, in calo di 183 unità. Il calo maggiore è ascrivibile al comparto costruzioni.

