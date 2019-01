Modena, fallimenti in calo

Entra in vigore il nuovo codice di diritto fallimentare. Una riforma di grande importanza per commercialisti, esperti contabili e avvocati che va da un lato a sostituire il precedente codice redatto nel 1942, dall’altro lato mette a sistema tutte le riforme entrate in vigore negli ultimi anni. La dottrina cambia così il suo approccio alla materia fallimentare e delle crisi d’impresa: il perno del codice si sposta dall’ambito sanzionatorio a quello della prevenzione, con l’individuazione precoce dei sintomi della crisi. L’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Modena ha organizzato un convegno di studi sulle nuove norme, con la relazione di Renato Rordorf, ex presidente aggiunto della suprema corte di cassazione.

La giornata di studi si colloca in un momento particolare per l’economia modenese, che registra negli ultimi anni una leggera diminuzione del numero dei fallimenti. Nel 2018 sono state dichiarate fallite 168 aziende contro le 181 del 2017 (sono state 377 tra il 2015 e il 2016). I 168 fallimenti sono da rapportare alle 363 istanze di fallimento presentate. Nel 2017 le istanze preenetate erano state 413. In calo anche i concordati: dopo il record di 50 procedure ammesse nel 2015 ne sono state autorizzate 47 nel 2017 e 34 nel 2018.

