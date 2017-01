Modena capitale della finanza italiana con la due giorni del congresso nazionale di Assiom Forex l’associazione degli operatori finanziari. Fino a domani stand e corsi di aggiornamento la faranno da padrone offrendo un’occasione di confronto, ma anche di svago tra brochure e caffè. Partecipare però non è per tutti: l’ingresso costa 180 euro. Non manca l’intrattenimento, dal green per il golf ai brividi del simulatori di F1 per non pensare ai brividi, quelli veri, dei mercati finanziari.

Il congresso di Assiom Forex, a Modena con la collaborazione di Bper, rappresenta il primo evento per le celebrazioni dei 150 dell’istituto di via San Carlo offrendo un primo momento di riflessione sul sistema creditizio con il convegno sulla redditività delle banche. E il quadro che emerge non è affatto positivo:

